Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что в Украине на фоне угрозы вторжения России не будет вводиться военное положение. По его словам, все слухи об этом, которые распространяются в СМИ, являются фейками.

Так, он отметил, что все новости, распространяемые в различных трактовках о якобы планируемом в Украине военном положении, - это не более чем фейк.

Его подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки. Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас - даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ.

Он добавил, что Украина призывает российскую сторону перенаправить средства, которые расходуются на поддержание угроз соседним государствам и Европе, на социальную поддержку своих граждан.

Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.

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