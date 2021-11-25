Сертификаты вакцинации от коронавируса в Украине теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дия". За нарушения правила Кабинет министров ввел штрафы.

Давайте разберемся, как это сделать.

Для того чтобы считать сертификаты, необходимо скачать и авторизоваться в приложении "Дия".

Отметим, что для проверки оригинальности сертификата понадобиться только смартфон. Дополнительное оборудование вам не нужною

ВАЖНО!

Если ранее проверка сертификатов могла проводиться визуально, то отныне их нужно сканировать только по QR-коду. Иначе за нарушения правила придется уплатить штраф.

За нарушение предусмотрен штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

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Кроме того, в Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты. Только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп.

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