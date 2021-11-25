Врачи были против: президент Чехии покинул больницу [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Президента Чехии Милоша Земана отпустили с больницы. Врачи не хотели этого делать и настаивали остаться на некоторое время в госпитале, но приняли его решение уйти из-за "значительного улучшения" самочувствия. Об этом сообщает Euronews.
Президент будет продолжать восстанавливать свои силы в резиденции в замке Ланы, которая расположена в западной части столицы Чехии.
Земан играет ключевую роль в создании нового правительства страны.
26 ноября он должен присягнуть в коалиционном правительстве во главе с Петром Фиалом.
Напомним, что правительство Чехии подало в отставку.
Ранее мы писали о том, что с 25 августа Чехия открылась для вакцинированных украинцев.
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