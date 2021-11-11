В четверг, 11 ноября, в ходе внеочередного заседания кабинета министров Чехии правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку.

Мы признаем, что коалиция пяти партий, насчитывающая 108 депутатов, победила.

Отставку правительства должен принять президент, который также должен назначить нового премьер-министра.

Правительство Бабиша будет временно исполнять обязанности до назначения нового кабинета. Действующее правительство должно подать в отставку после избрания нового руководства Палаты депутатов.

Отметим, что 10 ноября председателем нижней палаты парламента Чехии - Палаты депутатов - избран лидер партии ТОР 09 Маркета Пекарова Адамова.

Эта партия входит в коалицию 5 политических сил (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN и Piraty), которые создали парламентское большинство и сейчас работают над формированием правительства. Его должен возглавить глава ODS Петр Фиала, уже имеющий поручение на это от президента Милоша Земана.

Напомним, что с 25 августа Чехия открылась для вакцинированных украинцев.

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