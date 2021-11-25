В Украине наблюдается пугающая ситуация с вакцинацией второй дозой [ Редактировать ]
Более 150 тысяч граждан Украины не пришли для иммунизации второй дозой препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
По его словам, впервые с 30 сентября загруженность коек для больных коронавирусом в медучрежденях упала ниже 65%, однако вместе с тем снизился уровень желающих вакцинироваться.
Отмечается, что в настоящее время Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, которое заключается в том, что ежесуточный прирост заболевших находится на одном уровне и не повышается.
Читайте также, в Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса более 275 тысяч людей. Всего в стране уже проведено более 23,5 млн прививок, вчера, 24 ноября от коронавируса было иммунизировано 275 319 человек, из которых получили одну дозу вакцины 82 501 человек, а полностью иммунизированны - 192 818 человек.
Кроме того, в Украине введут иммунизацию третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса. Однако это произойдет после того, как 60% взрослого населения страны получат по крайней мере одну прививку, Украина уже заключила контракты на новую поставку препаратов, но не уточнил, когда именно они поступят в страну.
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