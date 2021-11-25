В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса более 275 тысяч людей. Всего в стране уже проведено более 23,5 млн прививок.

Статистика за сутки

Вчера, 24 ноября от коронавируса было иммунизировано 275 319 человек. Из которых получили одну дозу вакцины 82 501 человек, а полностью иммунизированны - 192 818 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 083 135 человек.

Из которых получили одну дозу - 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 418 000 человек.

Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Кроме того, глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.