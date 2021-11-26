Граждане Украины, которые переболели коронавирусной инфекцией, смогут получить сертификат о выздоровлении в приложении "Дія". Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Марию Карчевич.

По его словам, электронный документ "подтянется" в приложении через 15 дней после установления соответствующего диагноза семейным врачом. После чего медработник обязан внести данные в электронную систему здравоохранения.

Его могут получить все, кто недавно переболел коронавирусом и имеют подтвержденный врачом диагноз. Лишь в таком случае сертификат о выздоровлении сгенерируется в "Дие".

Отмечается, что такой документ действует только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 не ранее чем за 105 дней до запуска сертификата и далее.

Читайте также, сертификаты вакцинации от коронавируса в Украине теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дия". За нарушения правила Кабинет министров ввел штрафы, для проверки оригинальности сертификата понадобиться только смартфон.

Кроме того, Кабинет министров Украины в четыре раза сокращает срок действия "желтых" COVID-сертификатов. В стране интервал между введением первой и второй дозы вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель, "желтый" сертификат будет недоступен спустя 30 дней.

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