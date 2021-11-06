Кабинет министров Украины внес изменения в сроки действия международных и внутренних сертификатов для выздоровевших от коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление № 1156 было обнародовано на Правительственном портале.

Таким образом, срок действия документа снизился со 180 дней до 105. Он может быть сформирован не более чем 2 раза за один календарный год.

Отмечается, что нормы о действии сертификатов содержатся в Порядке формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19, а также отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Читайте также, в Украине на следующей неделе заработает цифровой сертификат о выздоровлении от коронавируса. Получить его смогут лишь те, кто обращался к врачу после подтверждения инфицирования, те кто болел в 2020 или ранее в 2021 году, получить сертификат не смогут.

Кроме того, на территории Украины появится сертификат о выздоровлении от коронавирусной инфекции. Нововведение вступит в силу с 8 ноября 2021 года, в приложении "Дия" возможность "подтягивания" сертификата появится через 15 дней после того как врач внесет данные в систему. Действие документа ограничится 90 днями.

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