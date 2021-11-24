Кабинет министров Украины в четыре раза сокращает срок действия "желтых" COVID-сертификатов. Об этом стало известно в ходе заседания правительства.

Отныне он будет действовать в течение 30 дней.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал:

Также изменен срок действия "желтого" COVID-сертификата, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, ранее он был действительным 120 дней.

В Украине интервал между введением первой и второй дозы вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель.

На заседании правительства Ляшко отдельно не разъяснял, означает ли это, что тем, кто вакцинируется AstraZeneca, "желтый" сертификат будет недоступен спустя 30 дней.

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Кроме того, в Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты. Только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп.

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