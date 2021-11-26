Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона "30 вопросов к президенту".

По его словам, в стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.

Отмечается, что президент добавил, что если раньше 80% населения была против вакцинации, то сейчас ситуация намного лучше и люди вакцинируются.

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Кроме того, более 150 тысяч граждан Украины не пришли для иммунизации второй дозой препаратов от коронавирусной инфекции. В настоящее время Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, которое заключается в том, что ежесуточный прирост заболевших находится на одном уровне и не повышается.

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