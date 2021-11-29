Траст - это юридическая структура, действующая для обеспечения того, чтобы активы лица (учредителя) в конечном итоге перешли к конкретным бенефициарам. Иными словами, создание траста за рубежом предполагает выполнение конкретных целей или задач на основании имеющегося корпоративного документа (трастового соглашения).

Учреждение траста в Европе или Азии предполагает десятки структур доверительного управления, и только после тщательного ознакомления с этими структурами можно определить тот тип, который лучше всего подходит для ваших целей.

Трасты простыми словами

У таких бизнес-структур есть три основных игрока:

Учредитель: лицо, создающее траст и вкладывающее в него активы.

Доверительный управляющий: организация/лицо, которые управляют трастом.

Бенефициар: лицо, которое в конечном итоге получает часть/все активы траста.

Трастовый фонд может содержать различные виды активов: материальные и нематериальные, денежные средства и т.п.

Топ стран для трастовой деятельности

Многие страны приняли соответствующие законы, но качество и пригодность этого законодательства могут различаться. При выборе надежной юрисдикции для создания траста важно, чтобы она предлагала:

Высокую репутацию доверительного бизнеса.

Современное законодательство, направленное на регулирование деятельности международных трастов.

Низкое налогообложение или полное отсутствие налогообложения трастов.

Некоторые юрисдикции не рекомендуются из-за правовой или политической неопределенности, или из-за того, что их суды имеют ограниченный опыт в вопросах урегулирования споров по трастовым соглашениям. Другие страны, хотя и известны своим опытом, отстают от современного законодательства, которое предлагает дополнительные преимущества и защиту для трастовых активов.

UK, Люксембург, Лихтенштейн, Ирландия и Мальта – наиболее популярные страны для создания траста в Европе. Они имеют полностью сформированную с точки зрения законодательства основу для регулирования такого рода деятельности. Если рассматривать азиатский регион, то самая надежная страна для учреждения траста – Сингапур. Однако следует учесть, что все эти страны имеют одну основу для регулирования трастовой деятельности – английское общее право. Подробнее на сайте.

Виды трастов

Приняв решение организовать траст в Лихтенштейне или создать трастовый фонд на Мальте, обратите внимание на основные виды:

Отзывные (учредитель не имеет прав на расторжение договора) и безотзывные.

Фиксированные, где выплаты бенефициаров фиксируются. Дискреционные, где попечитель сам определяет размер выплат каждому бенефициару. Например, можно создать дискреционный траст в Люксембурге.

Частные, среди которых выделяют семейные и инвестиционные. Наиболее популярный запрос сегодня – открыть частный траст в Сингапуре.

Публичные представляют собой благотворительные бизнес-структуры, бенефициарами которых являются благотворительные фонды. Сегодня популярны запросы по созданию благотворительного траста в Англии.

Также возможно создать международный траст. Суть заключается в том, что такая бизнес-единица регистрируются в одной юрисдикции, а его имущество находится в другой стране.

Как создать траст за границей?

Создание доверительного соглашения. Лицо, предоставившее право, создает трастовое соглашение, которое является юридическим документом, определяющим правообладателя, доверительного управляющего и бенефициаров, а также описывает порядок управления и распределения активов.

Финансирование. Например, планируя создать траст в Ирландии, учредитель передает право на определенные активы трасту. Трастовое соглашение будет выполняться только тогда, когда траст финансируется. Как это делается, зависит от характера собственности.

Заключение

Если вы хотите получить доступ к трастовому сектору в одной из вышеупомянутых юрисдикций, можете связаться с профильными специалистами и запросить сопровождение в регистрации траста в Европе или Азии. Больше подробной информации на нашем сайте.