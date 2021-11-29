Во вторник, 20ноября, в Украине ожидаются дожди в западных и юго-восточных областях. Температура воздуха днем в ряде регионов поднимется до +12 градусов.

Днем 30 ноября в западных и юго-восточных регионах ожидаются дожди. На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит:

на западе днем от +0 до +4, а ночью - от -1 до +2;

на севере днем от +5 до +7, а ночью - от +3 до +5;

на востоке днем от +6 до +9, а ночью - от +3 до +7;

на юге днем от +10 до +12, а ночью - от +1 до +8;

в центре днем от +1 до +6, а ночью - от 0 до +3.

В столице во вторник ожидается переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется от +1 до +4. Температура ночью составит - от +1 до +3.

Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.

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