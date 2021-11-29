Потепление и дожди: какой будет погода в последний день осени [ Редактировать ]
Во вторник, 20ноября, в Украине ожидаются дожди в западных и юго-восточных областях. Температура воздуха днем в ряде регионов поднимется до +12 градусов.
Днем 30 ноября в западных и юго-восточных регионах ожидаются дожди. На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит:
- на западе днем от +0 до +4, а ночью - от -1 до +2;
- на севере днем от +5 до +7, а ночью - от +3 до +5;
- на востоке днем от +6 до +9, а ночью - от +3 до +7;
- на юге днем от +10 до +12, а ночью - от +1 до +8;
- в центре днем от +1 до +6, а ночью - от 0 до +3.
В столице во вторник ожидается переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется от +1 до +4. Температура ночью составит - от +1 до +3.
Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В субботу, 27 ноября, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер
В четверг, 25 ноября, в Украине днем воздух прогреется до 8 градусов тепла
В пятницу, 19 ноября, все области Украины накроют дожди
Температура воздуха поднимется, как днем, так и ночью
В Украине продолжает удерживаться солнечная погода