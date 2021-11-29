В первый день зимы Украину засыплет снегом [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В первый день зимы, 1 декабря, в Украине ждут снегопад. Такая погода будет в западных и Луганской областях. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Температура воздуха на западе опустится до -1 днем, а ночью -1+1. На севере страны днем будет -1+1, и так же ночью. В восточных областях днем будет 0+2, так и ночью.
Центральные области Украины будут без осадков, температура воздуха составит -1+2. На юге днем будет +2+6, а ночью -1+1.
В Киеве, по прогнозу синоптиков, будет переменная облачность и без снега. Температура воздуха днем составит -1+1, так же и ночью.
Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.
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