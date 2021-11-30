В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли миллион гривен (фото) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Дарницком районе столицы преступники взорвали банкомат и забрали оттуда кассеты с деньгами. Правоохранители приступили к специальной полицейской операции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Установлено, что преступников было двое, они скрылись с места преступления. Полицейские устанавливают личности злоумышленников. Все силы направлены на их задержание.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщают СМИ, речь идет о значительной сумме – более миллиона гривен, но сейчас следователи и сотрудники банка еще устанавливают точный размер убытков.
Напомним, что в Ирпене из зала суда сбежал преступник: под Киевом автоматчики проверяют автомобили.
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