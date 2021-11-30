В Дарницком районе столицы преступники взорвали банкомат и забрали оттуда кассеты с деньгами. Правоохранители приступили к специальной полицейской операции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Установлено, что преступников было двое, они скрылись с места преступления. Полицейские устанавливают личности злоумышленников. Все силы направлены на их задержание.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщают СМИ, речь идет о значительной сумме – более миллиона гривен, но сейчас следователи и сотрудники банка еще устанавливают точный размер убытков.

Напомним, что в Ирпене из зала суда сбежал преступник: под Киевом автоматчики проверяют автомобили.

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