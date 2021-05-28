Центр откроется на базе МВЦ на "Левобережной"/ фото: Слово и Дело

С субботы, 29 мая, в Киеве начнет работу пункт вакцинации от коронавируса на базе Международного выставочного центра, который находится на станции метро "Левобережная". Об этом на брифинге сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По словам мэра, открытие такого пункта иммунизации - это пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом.

Завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра будет работать большой центр вакцинации от COVID-19. Это пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом.

Ранее мы писали, что на футбольном стадионе "Арена-Львов" планируется открыть центр иммунизации населения от коронавирусной инфекции. "Арена-Львов" является наиболее подходящим местом для открытия подобного рода центров, которые соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения Украины.

Коме того, в первую очередь вакцину на стадионе получат люди старше 60 лет. В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), остальные две - после обеда (15: 00-19: 00).Прививки будут проводить вакциной китайского производства CoronaVac.

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