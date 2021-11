Аргентинский футболист и игрок футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем главного футбольного приза 2021 года - "Золотого мяча". Об этом сообщает iSport.ua.

Премия ежегодно вручается французским журналом France Football. В 2021 году церемония награждения стала "юбилейной" 65-й.

Отмечается, что Лионель Месси становиться обладателем "Золотого мяча" рекордные 7 раз. В текущем сезоне Лионель игрок провел 11 поединков за "ПСЖ", куда он перебрался минувшим летом из Барселоны на правах свободного агента. В настоящее время на его счету четыре успешных взятия ворот и три голевых передачи.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC