Роналду рассматривает вариант ухода из "Манчестер Юнайтед" [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассматривает вариант ухода из клуба, если "красные дьяволы" не пробьются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает Daily Express.
По данными издания, 36-летний Роналду не хочет тратить последние годы своей карьеры, участвуя в Лиге Европы - клубном европейском турнире второго уровня.
Между тем такая судьба вполне, вероятно, грозит португальцу из-за того, что в турнирной таблице Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, набрав 17 очков.
Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" во время трансферного окна в августе 2021 года. Криштиану выступал за "дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.
Криштиану Роналду является одним из самых титулованных спортсменов планеты. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии и провел 165 игр за сборную Португалии, забив 101 гол.
Кроме клубных побед, у Роналду множество индивидуальных трофеев. Среди них - пять "Золотых мячей". Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.
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