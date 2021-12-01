США пригрозили России санкциями за Украину [ Редактировать ]
США будут готовы ввести против России экономические санкции. В прошлом желали их не вводить.
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, в случае прямой агрессии против Украины со стороны России - США предоставят решительный ответ.
"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь идет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - заявил Блинкен.
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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