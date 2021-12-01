США будут готовы ввести против России экономические санкции. В прошлом желали их не вводить.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, в случае прямой агрессии против Украины со стороны России - США предоставят решительный ответ.

"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь идет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - заявил Блинкен.

В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.