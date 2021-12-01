НАТО будет способствовать созданию военных возможностей Украины - Столтенберг [ Редактировать ]
НАТО продолжит активно способствовать созданию военных возможностей Украины. Альянс заинтересован в том, чтобы она могла эффективно себя защищать.
Об этом сообщил генсек НАТО Йен Столтенберг на пресс-конференции.
"НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ", - отметил он.
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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При этом он не уточнил, о каких последствиях идет речь
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