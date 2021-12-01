Кошти для поповнення держбюджету влада бере із кишень українців. Так заявляють у Федерації профспілок України. Там нагадали про нещодавно ухвалений закон 56-00, який, на їхню думку, збільшує податкове навантаження.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:

Якщо раніше із простих українців, формуючи бюджет, знімали три шкури, то нинішній уряд спромігся зняти 33, відтак розмір бюджету, його видаткова частина зросла на 55 млрд грн. Разом з тим у бюджеті не передбачено серйозної нової соціальної політики. Уряд так і залишає простих українців сам на сам зі своїми проблемами. Отже, наступного року ми ризикуємо не мати ні селянства, ні малого бізнесу, ні середнього бізнесу.