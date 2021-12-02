Задолженность по зарплате с начала года выросла на 53,4% и превысила 4 млрд грн – это следствие непрофессионализма и безответственности правительства. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, комментируя данные Госстата.

"За 10 месяцев с начала года зарплатная задолженность выросла на 53,4% или на 1 млрд 395 млн грн. Это самые высокие темпы роста долгов по зарплате с 2014 года", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Народный депутат отметил, что на 1 ноября задолженность по зарплате превысила 4 млрд грн и вплотную приблизилась к антирекорду последних 20 лет, достигнутому в декабре 2020 года.

По его словам, наибольшие темпы роста долгов по зарплате зафиксированы в строительстве (+265%), информационно-телекоммуникационной деятельности (+257,7%), сфере культуры, спорта и развлечений (+199,1%). Однако явным анти-лидером с большим отрывом продолжает оставаться сфера здравоохранения и предоставления социальной помощи, зарплатная задолженность в которой с начала года выросла в 5,5(!) раза или на 125,1 млн грн.

"Такие темпы роста долгов по зарплате в медицине можно оценить, как катастрофу на фоне третьей волны эпидемии Covid-19. Нарастание долгов по зарплате еще больше мотивирует врачей и средний медперсонал уезжать на заработки в соседние страны", - заявил народный депутат.

Оппозиционный политик подчеркнул, что долги по зарплате наряду с потерей гражданами доходов из-за локдаунов, высокой безработицей и растущей инфляцией – один из факторов сохраняющейся высокой бедности среди работающего населения.

"Мы требуем от власти безотлагательно заняться проблемой неконтролируемого роста задолженности по зарплате. Нужно принять эффективные меры для ее сокращения, в первую очередь в медицине, где динамика накопления долгов приобрела просто катастрофический характер", - резюмировал Сергей Левочкин.