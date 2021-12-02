Американская компания Tesla Илона Маска начала продажи детского электрического квадроцикла Cyberquad for Kids, предназначенный для детей от 8 лет. Заказы на машину принимаются на официальном сайте Tesla.

Вес квадроцикла Tesla - от 55 кг, а грузоподъемность ограничена 68 кг. Электрический квадроцикл способен разгоняться до 16 км/ч, на полном заряде аккумулятора он сможет проезжать 24 км. Зарядка батареи занимает до 5 часов.

Будьте готовы к любым приключениям с полностью электрическим Cyberquad for Kids. Вдохновленный нашим культовым дизайном Cybertruck, четырехколесный квадроцикл имеет полностью стальную раму, мягкое сиденье и регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодными полосами.

Cyberquad for Kids предлагается на официальном сайте Tesla по цене в $1,9 тыс. Поставки детского квадроцикла покупателям ожидаются в течение ближайших 2-4 недель.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что флагманские модели Tesla - Model S и Model X - резко подорожали.

Напомним, что Tesla отложила до 2022 года производство своего первого электрического пикапа Cybertruck. Электропикап в зависимости от количества двигателей и типа привода доступен в трех комплектациях: за $39,9 тыс., $49,9 тыс. и $69,9 тыс. Опция автопилота увеличивает цену еще на $10 тыс.