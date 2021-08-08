Компания Tesla отложила до 2022 года производство своего первого электрического пикапа Cybertruck. Об этом сообщает пресс-служба компании.

К настоящему времени Tesla собрала более миллиона предварительных заказов на Cybertruck. Компания Илона Маска обновила страницу заказа, исправив, что электропикап будет доступен позднее, после того, как "производство начнется в 2022 году".

Кузов Tesla Cybertruck отличается особой прочностью: удары молотом по двери не оставили на ней видимых следов, обшивка является пуленепробиваемой, а окна лишь покрылись трещинами после того, как в них бросили тяжелый металлический шар.

Электропикап в зависимости от количества двигателей и типа привода доступен в трех комплектациях: за $39,9 тыс., $49,9 тыс. и $69,9 тыс. Опция автопилота увеличивает цену еще на $10 тыс. В самой полной комплектации он может проехать без подзарядки 800 км, а до 100 км/ч разгоняется за 2,9 секунды. Грузоподъемность Сybertruck - 1,5 тонны.

Как сообщали "Подробности", в июне 2021 года состоялась презентация нового электромобиля Tesla - Model S Plaid. Эта модель стала самой быстрой в линейке компании и самым быстрым серийным электромобилем в мире. Седан за $80 тыс. разгоняется до 100 км/ч за 2 секунды и может проехать на одном заряде батареи 660 км.