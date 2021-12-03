Лукашенко зробив Білорусь ворожою країною – Дмитро Кулеба [ Редактировать ]
Спалив мости та зробив Білорусь ворожою країною. Так голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка про де-юре російський Крим.
На думку українського дипломата, - це невелика деталь куди ширшої картини, частиною якої є ситуація на українсько-російському кордоні. Тож не виключена участь білоруських військ у вторгненні в Україну.
Нагадаю, напередодні невизнаний лідер Білорусі заявив про плани відвідати окупований Росією український півострів.
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Так очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка.
У спільній заяві вони закликали Мінськ припинити нелегальну міграцію до ЄС та політичні репресії в країні.
У чорному списку - 17 осіб та 11 компаній, які, на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи.
У чорному списку - 17 осіб та 11 компаній, які, на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи.
Лукашенко дав інтерв'ю російському пропагандистові Кисельову. А в ньому заявив, що півострів нібито "і де-юре, і де-факто став російським". І пообіцяв найближчим часом відвідати його.