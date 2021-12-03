В госбюджете на "оборонку" выделят более 133 миллиардов гривен/ фото: espreso.tv

В 2022 году в государственном бюджете Украины на расходы, касающиеся обороны, выделили 133,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Таким образом, на программы по развитию ракетно-реактивного вооружения готовятся потратить почти 6 миллиардов гривен, что является рекордной суммой.

Бюджет на 2022 год позволяет выделить наибольшую за последний период сумму - 5,7 млрд гривен - на программы по развитию ракетно-реактивного вооружения и техники для военно-морских сил. Наша задача - обеспечить вооруженные силы всем необходимым для эффективной безопасности и обороны.

Отмечается, что более 85 миллиардов гривен были направлены на покрытие потребностей военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины, таких как оплата труда, покупка имущества, а также социальные выплаты. Помимо этого более 28 миллиардов отправятся на обслуживание и модернизацию военной техники.

Читайте также, Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2022 год. Ко второму чтению увеличение расходов на силовые ведомства, в целом расходы увеличены на 4,3 млрд гривен, доходы госбюджета составят 1,322 трлн гривен, расходы - 1,498 трлн гривен.

Кроме того, в связи с коронавирусом будет переписан бюджет Украины на текущий год. Ибо нужно найти деньги на обещанную президентом "тысячу для вакцинированных", для этого нужно сначала утвердить статьи, обеспечивающие его наполнение.

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