Через Ковід перепишуть бюджет України на поточний рік. Бо треба знайти гроші на обіцяну президентом "тисячу для вакцинованих". І вже цього тижня депутати планують ухвалити кошторис країни, але вже на наступний рік. Проте для цього потрібно спочатку затвердити статті, які забезпечать його наповнення.

Та чи вистачить на це голосів? І чи не пересваряться нардепи? Яна Танчак - про настрої в парламенті.

Встигнути все - такий план на цей робочий тиждень у народних депутатів. Це й не дивно - бо Новий рік уже незабаром. У пріоритеті - ухвалення державного бюджету-2022.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Якщо ми не голосуємо в другому читанні, ми фактично розкриваємо постатейне голосування в третьому читанні. І це означає, що у разі не підтримки в другому читанні депутати повинні бути готові до того, що до нового року ми змінимо календарний графік і будемо щодня голосувати постатейно для того, щоб до нового року Україна отримала цей бюджет.

Але перед тим, як ухвалити бюджет - народні депутати мають ухвалити податковий законопроєкт 5600. Його називають ресурсним - до кошторису, сподіваються, принесе 15 мільярдів гривень. Документ уже декілька разів переносили з одного порядку денного в інший. Бо голосів не було навіть у монобільшості. Нині ж заявляють - згоди дійшли.

Андрій Мотовиловець народний депутат, "Слуга народу":

Ми вітаємо поставлений у вівторок закон 5600, який обов'язково потрібно підтримувати та проголосувати, що удосконалює адміністрування та установлює справедливі оподаткування для великого бізнесу.

Але чи дадуть за нього голоси опозиційні фракції - наразі питання відкрите.

Ярослав Железняк народний депутат, "Голос":

Якщо ви проголосуєте 5600 він набере чинності за тиждень до початку нового року - це не є прогнозована податкова політика незалежно від того, які бізнеси ми хочемо оподаткувати. Є норми закону їх треба виконувати. Щонайменше про бізнес-клімат.

Із щорічним посланням до нардепів прийде президент Володимир Зеленський - цього разу це відбудеться у перший день зими. Саме першого грудня 30 років тому - відбувся Всеукраїнський референдум щодо проголошення Незалежності України. Президент звітуватиме про внутрішнє та зовнішнє становище країни. За регламентом жодних запитань до Глави держави не заплановано. А нардепів уже попросили поводитися пристойно.

Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України:

Ми сподіваємося, що всі колеги по парламенту будуть дотримуватися даного регламенту, а також високого рівня правової культури й навіть поведінкової культури, тому що ми вже неодноразово спостерігали порушення регламенту під час виступів не лише президента, а й інших наших запрошених гостів.

Але самого лише послання Зеленського недостатньо. Опозиційні фракції наполягають на особистому спілкування з президентом.

Ірина Геращенко народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ми вимагаємо закритої зустрічі з Зеленським тому що влада поки що говорить какофонію, вона нам розповідає, що Путін нападе, хоча вже вісім років триває війна, Резніков після свого візиту до США розповідає, що ніяких загроз немає.

Для пояснень викликають і міністра оборони Резнікова. Від Кабміну також вимагають роз'яснити, що закладено в меморандум із МВФ і чи буде цієї зими газ і світло.

Вадим Рабінович, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Так уже у нас заведено - влада не показує, що вона підписує і які умови їй висувають. І в яку кабалу вона нас втягує. Тож моя ініціатива - Верховна Рада України має затребувати від влади прежде явлення підписаного меморандуму МВФ, в тому числі й секретні пункти, які нам не озвучують. Ми можемо тільки собі уявити, що це за пункти, які навіть ті показали, є абсолютно вбивчими для населення.

Юлія Тимошенко народний депутат, "Батьківщина":

В країні почалися віялові відключення електроенергії. Ви ж говорили, що нічого не буде. Це наслідки абсолютно бездарного управління країною. Не закачати газ в газові сховища і не покласти вугілля на склади випадковістю бути не може, це конкретна диверсія проти України.

Внести зміни мають і до цьогорічного бюджету - все через обіцяну тисячу для вакцинованих. І чи підтримають президентську ініціативу непрезидентські фракції - досі не відомо.