Вони здобувають для України медалі, а потім... повертаються до підвалу, в якому навіть... немає пандуса. Сьогодні - у Міжнародний день людей з інвалідністю - пропонуємо подивитися історію одеських стрільців-паралімпійців.

Чому вони - гордість країни - змушені тренуватися в жахливих умовах. Про це - далі.

Ось так в Одесі починається тренування стрілка-паралімпійця Юрія Стоєва. Тренер спочатку спускає його в підвал - там облаштували тир - а після тренування підіймає. І так - шість разів на тиждень!

Тут ступеньки, это мне ещё Юра, видите, помогает своими руками. То есть примерно вот так вот!

Через відсутність пандуса - і Юрію, й іншим спортсменам у візках - спуски й підйоми даються непросто.

Валентин Дондіков, заслужений тренер України:

Особенно, когда спуски - по любому есть какие-то удары, нагрузка на спину, на руки и это дополнительно травмирует его.

Чотири роки тому ми вже розповідали про цей тренувальний центр. Тоді на тутешні умови скаржилася титулована спортсменка Ольга Ковальчук. А торік - саме через травмонебезпечні сходи - вона була змушена припинити тренування,- розповідає її чоловік, теж стрілок-паралімпієць.

Василь Ковальчук, учасник паралімпійської збірної України з кульової стрільби:

У неё - да: уже пошли проблемы с позвоночником, то есть это пошли протрузии, грыжи - и в результате она просто не смогла продолжать тренировки.

Василь Ковальчук, а також Ірина Щетнік та Андрій Дорошенко - справжні зірки останньої паралімпіади в Токіо. Українці здобули для країни шість медалей, п'ять із них вибороли саме одесити. І щоразу наша збірна бере нову планку.

Ірина Виноградова, головна тренерка паралімпійської збірної України з кульової стрільби:

Вот, допустим, в Лондоне у нас была одна золотая медаль - это Вася Ковальчук, в Бразилии у нас было три медали - это золото, серебро и бронза, сейчас - шесть.

Ірина Щетнік, учасниця паралімпійської збірної України з кульової стрільби:

Бывает, даже спрашивают: ну вот как? Где вы тренируетесь? Возможно, у вас там какой-то огромный комплекс, где всё включено, всё работает, но мы говорим, что вот - даже в таких условиях мы можем побеждать!

Суто технічно пандус на вузьких сходах облаштувати неможливо. Проте, можна встановити спеціальний підіймач. Коштує він близько двохсот тисяч гривень. З цим проханням останні п'ять років школа звертається до облдержадміністрації. Там нам відповіли: кошти планують закласти в бюджет на наступний рік. І не тільки.

Валентина Кольчак, начальниця управління фізичної культури й спорту Одеської ОДА:

Ми знайшли інше рішення: буде будуватися спортивна школа, нова, на території міста Одеси й там на першому поверсі буде саме стрілецький тир. Паралімпійці будуть там тренуватися.

Чиновники запевняють: проєкт потрапив до президентської програми будівництва, його кошторис вже узгоджений. Усі сподіваються, що наступного року заклад таки буде збудовано.