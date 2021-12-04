Новый южноафриканский штамм коронавирусной инфекции "Омикрон" в настоящее время не "убил" ни одного человека. Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранениях. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В ВОЗ рассказали, что для изучения заразности штамма, а также вызывает ли он тяжелое течение заболевания понадобится определенное количество времени. Известно, что вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Южной Африке может вызывать более легкие симптомы болезни по сравнению с "Дельта"- штаммом.

Отмечается, что часть людей, инфицированных "Омикроном", была госпитализирована, а смертность считается поздним индикатором. При этом в Агенстве здравоохранения Евросоюза предупредили о том, что в следующие несколько месяцев новый штамм коронавируса может стать доминирующим.

Читайте также, глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса "Омикрон" выявили в 38 странах. больше всего заразившихся штаммом "Омикрон" - в Африке.

Кроме того, со штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон" нужно бороться так же, как и с разновидностью "Дельта". Сейчас необходимо продолжать усиленные кампании по вакцинации, в странах, где обнаружили новый штамм, количество заболевших пока небольшое.

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