Со штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон" нужно бороться так же, как и с разновидностью "Дельта". Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает новостное агенство Associated Press.

Сейчас в странах, где обнаружили новый штамм, количество заболевших пока небольшое. При этом в самой Южной Африке, которая является "родиной" "Омикрона", количество инфицированных продолжает расти.

Пограничный контроль может задержать появление вируса и выиграть время. Но каждая страна и каждое сообщество должны быть готовы к новым всплескам заболеваний.

Отмечается, что сейчас необходимо продолжать усиленные кампании по вакцинации. Также важно соблюдать принципы социального дистанцирования и носить маски.

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Кроме того, новый штамм коронавируса "Омикрон" очень опасен и представляет собой угрозу для уже переболевших COVID и вакцинированных. Смертей от нового штамма пока не зарегистрировано, мутации Омикрона позволяют ему обходить иммунную систему людей, которые вакцинировались от коронавируса.

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