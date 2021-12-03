В пятницу, 3 декабря, глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса "Омикрон" выявили в 38 странах. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

По ее словам, больше всего заразившихся штаммом "Омикрон" - в Африке.

Однако вариант "Дельта" продолжает оставаться доминирующим во всем мире.

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Кроме того, новый штамм коронавируса "Омикрон" очень опасен и представляет собой угрозу для уже переболевших COVID и вакцинированных. Смертей от нового штамма пока не зарегистрировано, мутации Омикрона позволяют ему обходить иммунную систему людей, которые вакцинировались от коронавируса.

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