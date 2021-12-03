Штамм "Омикрон" выявлен в 38 странах - ВОЗ [ Редактировать ]
В пятницу, 3 декабря, глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса "Омикрон" выявили в 38 странах. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.
По ее словам, больше всего заразившихся штаммом "Омикрон" - в Африке.
Однако вариант "Дельта" продолжает оставаться доминирующим во всем мире.
Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения призвали производителей препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции должны быть готовыми к корректировке своих продуктов для эффективной борьбы с штаммом "Омикрон".
Кроме того, новый штамм коронавируса "Омикрон" очень опасен и представляет собой угрозу для уже переболевших COVID и вакцинированных. Смертей от нового штамма пока не зарегистрировано, мутации Омикрона позволяют ему обходить иммунную систему людей, которые вакцинировались от коронавируса.
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