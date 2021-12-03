Новый штамм коронавируса "омикрон" в три раза более заразный для людей, переболевших COVID-19, чем штаммы "бета" и "дельта". Об этом говорится в исследовании южноафриканского Центра эпидемиологического моделирования и анализа DSI-NRF.

Это первые научные доказательства того, что полученный после перенесенного коронавируса иммунитет не защищает от заболевания омикрон-штаммом. Ученые ожидают резкого скачка случаев заболевания COVID-19 из-за нового штамма.

Эпидемиологи делают вывод, что при омикрон-штамме снижается опасность первичного заражения и увеличивается риск повторного заболевания.

Имеющиеся данные показывают, что омикрон-штамм в значительной степени способен обходить иммунитет от COVID-19, полученный переболевшими... Остается неизвестным, может ли "омикрон" обходить иммунитет, полученный от вакцины, и как сможет пониженный иммунитет защитить от тяжелой формы заболевания и смерти.

Директор южноафриканского центра DSI-NRF Джульет Пуллиам опубликовала несколько составленных учеными графиков, по которым отслеживали заболеваемость "омикроном". Она уточнила, что большинство из тех, кто недавно заразился COVID-19 повторно, ранее переболели дельта-штаммом вируса. При этом вакцины защищают от тяжелого течения болезни.

In our other approach, we look at trends in the relative hazards of primary infection & reinfection. Since early Oct, we see a decreased risk of primary infection, though this could be partially explained by vaccine rollout. We see a simultaneous increase in reinfection risk. pic.twitter.com/gnzUptKBgu — Juliet Pulliam, PhD (@SACEMAdirector) December 2, 2021

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

Напомним, что Украина с 3 декабря запретила въезд из восьми стран (ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави), где бушует "Омикрон".