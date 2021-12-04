Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори [ Редактировать ]
Перші зимові вихідні видалися морозними й сніжними на заході України. У Карпатах температура опустилась до мінус 16, а на перевалах навіть встановили мобільні пункти обігріву.
Тож рятувальники закликають туристів найближчим часом утриматися від походів у гори. Більше про погодні примхи - у нашому сюжеті.
Під мокрим снігом та у темряві. Зима залишила частину Західної України без електрики. А вночі вдарив мороз. Мокрий сніг на дротах замерз - і спричинив пориви. Близько ста населених пунктів Львівщини та Івано-Франківщини опинилися без світла.
Зимова погода випробовує водіїв на обережність, а шляховиків на оперативність. На Рівненщині снігопади припинились, а от температура місцями опустилася до мінус восьми градусів і перетворила автошляхи на ковзанку.
Аби подолати наслідки негоди, на дорогах ще з ночі працювала спецтехніка. Розчищали та посипали міжнародні та обласні траси.
Вже на понеділок синоптики знову прогнозують опади на заході, півночі та в центрі України. Не спадатимуть найближчим часом і морози. Тому водіїв закликають бути максимально обережними на замерзлих дорогах.
Кому проблеми, а кому розваги. Кучугури снігу намело і на Карпатських перевалах. Висота заметів подекуди сягає пів метра, а мороз опустився до мінус шістнадцяти градусів. Казкові краєвиди радують відпочивальників гірськолижних курортів.
А поруч із трасами на перевалах рятувальники розгорнули мобільні пункти обігрів. Працюватимуть вони цілодобово.
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