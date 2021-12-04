Кому проблеми, а кому розваги

Перші зимові вихідні видалися морозними й сніжними на заході України. У Карпатах температура опустилась до мінус 16, а на перевалах навіть встановили мобільні пункти обігріву.

Тож рятувальники закликають туристів найближчим часом утриматися від походів у гори. Більше про погодні примхи - у нашому сюжеті.

Під мокрим снігом та у темряві. Зима залишила частину Західної України без електрики. А вночі вдарив мороз. Мокрий сніг на дротах замерз - і спричинив пориви. Близько ста населених пунктів Львівщини та Івано-Франківщини опинилися без світла.

Зимова погода випробовує водіїв на обережність, а шляховиків на оперативність. На Рівненщині снігопади припинились, а от температура місцями опустилася до мінус восьми градусів і перетворила автошляхи на ковзанку.

Аби подолати наслідки негоди, на дорогах ще з ночі працювала спецтехніка. Розчищали та посипали міжнародні та обласні траси.

Вже на понеділок синоптики знову прогнозують опади на заході, півночі та в центрі України. Не спадатимуть найближчим часом і морози. Тому водіїв закликають бути максимально обережними на замерзлих дорогах.

Кому проблеми, а кому розваги. Кучугури снігу намело і на Карпатських перевалах. Висота заметів подекуди сягає пів метра, а мороз опустився до мінус шістнадцяти градусів. Казкові краєвиди радують відпочивальників гірськолижних курортів.

А поруч із трасами на перевалах рятувальники розгорнули мобільні пункти обігрів. Працюватимуть вони цілодобово.