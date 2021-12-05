Президент Украины Владимир Зеленский поздравил волонтеров с их праздником. Поздравление было обнардовано сайте Офиса президента.

По словам главы государства, быть волонтером – это важная и ответственная миссия, это особое внутреннее состояние человека, способ его мышления и жизни.

Содействие украинской армии, поддержка врачей, помощь детям, оставшимся без родительской опеки, гражданам, пострадавшим в результате российской агрессии на востоке нашей страны, и многие другие милосердные дела реализуются благодаря активности и самоотверженности украинских волонтеров.

Отмечается, что за последние годы много украинцев присоединились к волонтерскому движению, посе чего создали большое количество благотворительных фондов и даже стали частью мирового волонтерского сообщества. Президент поблагодарил волонтеров и пожелал им крепкого здоровья, мира и благополучия.

Ранее мы пиали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех граждан Украины с большим государственным праздником - Днем Достоинства и Свободы. Для украинцев достоинство - это праздник.

Кроме того, в Украине на государственном уровне начнется празднование Дня волонтера. Такое решение приняли в Кабинете министров страны, праздник был учрежден еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.