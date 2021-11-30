Волонтери взяли під опіку матерів-одиначок і жертв сімейного насильства [ Редактировать ]
Чоловік лупцює, а піти від нього нікуди... В Івано-Франківську волонтери взяли під опіку кілька десятків матерів-одиначок і жертв сімейного насильства. Допомагають одягом, ліками, іграшками - все жінки можуть взяти задарма в соціальній крамниці. У планах волонтерів незабаром відкрити справжній "Дім матері".
Ірина в соціальній крамничці частий гість. Сьогодні завітала сюди з дітьми. У неї їх четверо. Доки нишпорить між вішалок з одягом, малеча вивчає вміст кошика з іграшками.
Можливості все це купити немає, розповідає мама-одиначка. Соцвиплат на дітей ледь вистачає на найнеобхідніше.
Ірина, багатодітна мати:
Часто звертаюся, за одягом, взуттям, помагають харчовими продуктами неодноразово, суміші, памперси. Дівчатам дякую що вони допомагають таким матерям, як я.
Людей, які опинилися у скруті - в місті чимало. Саме для них волонтери й відкрили цю крамницю. Одяг, їжу, ліки, засоби гігієни - сюди передають небайдужі. Чимало присилають і з-за кордону.
Наталія Іващенко, волонтерка:
Люди коли питають, що потрібно, ми завжди говоримо - те чим ми з вами користуємось в повсякденному житті.
І поповнення майже щодня. Наталя з чоловіком сюди навідалися вперше. Привезли іграшки, книжки й одяг - речі колись належали їхнім синам.
В основному, рюкзачок, новий рюкзачок, сумочка…
Зараз волонтери опікуються майже тридцятьма жінками. Переважно, це жертви домашнього насильства. Забезпечують необхідним, а для деяких навіть орендують житло. Серед таких - Люба. Чотири місяці тому пішла від чоловіка, який її постійно лупцював. Родичів немає - вона сирота. Якби не волонтери, каже, опинилася б на вулиці з піврічною донечкою.
Люба, мати-одиначка:
Мені не було куди піти, дівчата волонтери допомагають, знімають квартиру. Забезпечують кашею, памперсами всім необхідним нас забезпечують.
Єдиний заклад в області, де жінки можуть отримати прихисток - є у Верховині. Але він - переповнений. Тож волонтери започаткували власний центр "матері й дитини". Торік коштом благодійників придбали будинок.
Валерія Кушніренко, волонтерка:
Цей будинок для того, щоб підтримати, надати віру у себе, і щоб дітки залишалися поряд із мамою, а не були вилучені до дитячих будинків. Мета, щоб мама самостійно могла утримувати свою дитину і мати дах над головою.
Одночасно тут зможуть жити декілька десятків матерів. Прийматимуть усіх. І не лише з Прикарпаття, а й з інших областей.
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