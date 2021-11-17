Постановление было принято во время заседания Кабмина/ фото:5.ua

В Украине на государственном уровне начнется празднование Дня волонтера. Такое решение приняли в Кабинете министров страны.

Таким образом, новый праздник будут отмечать ежегодно, 5 декабря. Также в Кабмине утвердили и план мероприятий в этот день.

Отмечается, что во всем мире День волонтера отмечают 5 декабря. Праздник был учрежден еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Известно, что в Украине волонтерское движение началось в 90-х годах, при этом официально его признали только в 2003 году.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. Со следующего года начнут отмечать День украинской государственности, Новый праздник будут отмечать в День крещения Руси-Украины.

Кроме того, президент Владимир Зеленский издал указ о введении в Украине нового профессионального праздника. Глава государства ввел День тренера, указ о начале празднования ежегодно, 19 июля, вступил в силу со дня его опубликования.

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