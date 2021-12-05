В Беларуси пригрозили Украине "жесткими мерами" [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Белорусские пограничники пригрозили Украине "крайне жесткими мерами" в случае нарушения государственной границы.
Как сообщает "Sputnik Беларусь", вчера Беларусь обвинила украинские вертолеты якобы в незаконном пересечении границы.
Принять "крайне жесткие меры" в ответ на нарушение белорусской границы в будущем пригрозил официальный представитель Мозырского пограничного мероприятия Сергей Павлов.
Читайте также, в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о том, что украинский вертолет нарушил государственную границу Республики Беларусь. Украинские пилоты не нарушали воздушное пространство соседней страны и такой ситуации в ГПСУ не было зафиксировано.
Кроме того, в Министерстве внутренних дел Украины отрицают информацию о том, что украинский военный вертолет нарушил воздушное пространство Республики Беларусь. В рамках усиления границы и проведения пограничной операции Полесье для мониторинга границы активно используется как авиация.
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