Белорусские пограничники пригрозили Украине "крайне жесткими мерами" в случае нарушения государственной границы.

Как сообщает "Sputnik Беларусь", вчера Беларусь обвинила украинские вертолеты якобы в незаконном пересечении границы.

Принять "крайне жесткие меры" в ответ на нарушение белорусской границы в будущем пригрозил официальный представитель Мозырского пограничного мероприятия Сергей Павлов.

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Читайте также, в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о том, что украинский вертолет нарушил государственную границу Республики Беларусь. Украинские пилоты не нарушали воздушное пространство соседней страны и такой ситуации в ГПСУ не было зафиксировано.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Украины отрицают информацию о том, что украинский военный вертолет нарушил воздушное пространство Республики Беларусь. В рамках усиления границы и проведения пограничной операции Полесье для мониторинга границы активно используется как авиация.

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