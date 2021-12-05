Республика Беларусь передала военному атташе Украины ноту протеста в связи с тем, что украинский вертолет якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Таким образом, атташе при посольстве Украины был вызван в Департамент международного военного сотрудничества. По словам беларуской торопыги, Украина участила попытки нарушение границы.

В Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной Государственной границы республики Беларусь в воздушном пространстве.

Отмечается, что 4 декабря государственную границу Беларуси в воздушном пространстве якобы нарушил украинский вертолет типа Ми-8 в районе населенного пункта Новая Рудня.

Читайте также, в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о том, что украинский вертолет нарушил государственную границу Республики Беларусь. Украинские пилоты не нарушали воздушное пространство соседней страны и такой ситуации в ГПСУ не было зафиксировано.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Украины отрицают информацию о том, что украинский военный вертолет нарушил воздушное пространство Республики Беларусь. В рамках усиления границы и проведения пограничной операции Полесье для мониторинга границы активно используется как авиация.

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