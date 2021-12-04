Нарушение украинским вертолетом границы Беларуси: в ГПСУ дали ответ [ Редактировать ]
В Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о том, что украинский вертолет нарушил государственную границу Республики Беларусь. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на помощника председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретаря Андрея Демченко.
По его словам, украинские пилоты не нарушали воздушное пространство соседней страны и такой ситуации в ГПСУ не было зафиксировано.
Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой. Такой ситуации не фиксировали.
Отмечается, что Украина не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Беларуси.
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