В Министерстве внутренних дел Украины отрицают информацию о том, что украинский военный вертолет нарушил воздушное пространство Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Таким образом, украинские военные пилоты на воздушном судне Ми-8 не пересекали границу соседнего государства и эта информация от Минска является ложной.

Информация белорусской стороны относительно нарушения воздушного пространства вертолетом Ми-8 со стороны Украины не соответствует действительности.

Отмечается, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции Полесье для мониторинга границы активно используется как авиация, так и беспилотные летательные комплексы.

Ранее мы писали, что в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о том, что украинский вертолет нарушил государственную границу Республики Беларусь. Украинские пилоты не нарушали воздушное пространство соседней страны и такой ситуации в ГПСУ не было зафиксировано.

Кроме того, китайские военные самолеты нарушили воздушное пространство Тайваня, в связи с чем власти страны были вынуждены поднять в воздух свои перехватчики. Армия Поднебесной для своей операции задействовала два бомбардировщика Н6, которые способны носить на борту ядерное оружие.