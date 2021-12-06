В Украине за прошлые сутки, 5 декабря, зафиксировано 4 478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Также за прошлые сутки:

госпитализировано – 1 660 человек;

летальных исходов – 239;

выздоровели – 9 082 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 501 955 человек;

выздоровели – 3 059 741 человек;

летальных исходов – 88 519;

проведено ПЦР-тестирование – 16 089 778.

За прошлые сутки 70 797 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получил 27 161 человек, полностью иммунизированы – 43 636 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. В общей сложности проведено 25 559 141 прививки.

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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

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