Коронавирус в Украине: статистика на 6 декабря [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 5 декабря, зафиксировано 4 478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за прошлые сутки:
- госпитализировано – 1 660 человек;
- летальных исходов – 239;
- выздоровели – 9 082 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 501 955 человек;
- выздоровели – 3 059 741 человек;
- летальных исходов – 88 519;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 089 778.
За прошлые сутки 70 797 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получил 27 161 человек, полностью иммунизированы – 43 636 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. В общей сложности проведено 25 559 141 прививки.
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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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