В Херсонской области экс-сотрудницу Фемиды, которую улепили в получении взятки в размере 5 тысяч гривен, осудили к тюремному сроку. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

В апреле 2018 года тогдашней председатель суда предложила дать ей неправомерную выгоду за закрытие административного дела, а в случае отказа - мужчина мог получить штраф в размере от 16 до 32 тысяч гривен.

После получения средств, которые она спрятала в Кодекс об административных правонарушениях, судья приняла постановление о закрытии указанного производства. Его разоблачили "на горячем", сразу после получения обусловленной суммы.

Отмечается, что суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти.

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Кроме того, судья Броварского горрайонного суда, которая получила взятку, размером в 1 тысячу евро, получила 6 лет тюремного заключения. С помощью неправомерной выгоды женщина должна была принять решение о возврате имущества в рамках административного дела.

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