Тело почти неделю пролежало в подвале: в Хмельницкой области нашли убитой женщину [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В городе Староконстантинов Хмельницкой области в подвале одной из многоэтажек нашли тело 41-летней женщины. Экспертиза установила, что потерпевшую задушили.
Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.
Тело женщины в подвале обнаружили еще 3 декабря. По данным следствия, оно там пролежало почти неделю от 28 ноября. На теле покойной признаков насилия не обнаружили, однако экспертиза установила, что ее задушили.
Также полиция установила личность погибшей. Это – 41-летняя жительница поселка Самчики. Правоохранители разыскали подозреваемого. Это – 29-летний житель с. Малый Чернятин из Хмельницкой области.
"Подозреваемый с потерпевшей вместе распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник повалил женщину на землю и задушил", — говорится в сообщении.
В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.
Читайте также, полиция задержала 22-летнего жителя Житомира по подозрению в двойном убийстве. После тушения пожара в квартире пятиэтажки в областном центре были найдены трупы и ребенка с признаками насильственной смерти.
Кроме того, в Винницкой области полиция задержала 56-летнего мужчину, который похитил 11-летнего ребенка и пытался его изнасиловать. Ребенка со взрослым мужчиной заметили односельчане и сразу же сообщили ее матери.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали патрульного полицейского
Американский актер Алек Болдуин удалил один из двух своих аккаунтов в Twitter после выхода нашумевшего интервью о смерти оператора-постановщика вестерна "Ржавчина" Галины Гатчинс
Перепуганная мама рассказала, что днем дочь ушла в сельский магазин, но домой так и не вернулась. А через час после исчезновения ей и родственникам начали поступать голосовые сообщения о том, что девушку похитили и за ее освобождение придется заплатить выкуп. "Похитители" требовали перечислить деньги на банковский счет
В пятницу отец приехал навестить семейство. После того, как дети легли спать, супруги убирали со стола на кухне. Между ними возникла пустяковая ссора, во время которой женщина пырнула ножом 69-летнего мужчину
Страшное происшествие случилось во время семейной ссоры
На выходных подросток поехал на охоту со своим 28-летним дядей. Из засады охотник увидел, как взлетает утка, взял ее в прицел и выстрелил. По какой-то причине в этот момент на линию огня выскочил юноша. Он получил несколько дробей в левую часть лица