В городе Староконстантинов Хмельницкой области в подвале одной из многоэтажек нашли тело 41-летней женщины. Экспертиза установила, что потерпевшую задушили.

Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

Тело женщины в подвале обнаружили еще 3 декабря. По данным следствия, оно там пролежало почти неделю от 28 ноября. На теле покойной признаков насилия не обнаружили, однако экспертиза установила, что ее задушили.

Также полиция установила личность погибшей. Это – 41-летняя жительница поселка Самчики. Правоохранители разыскали подозреваемого. Это – 29-летний житель с. Малый Чернятин из Хмельницкой области.

"Подозреваемый с потерпевшей вместе распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник повалил женщину на землю и задушил", — говорится в сообщении.

В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Читайте также, полиция задержала 22-летнего жителя Житомира по подозрению в двойном убийстве. После тушения пожара в квартире пятиэтажки в областном центре были найдены трупы и ребенка с признаками насильственной смерти.

Кроме того, в Винницкой области полиция задержала 56-летнего мужчину, который похитил 11-летнего ребенка и пытался его изнасиловать. Ребенка со взрослым мужчиной заметили односельчане и сразу же сообщили ее матери.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.