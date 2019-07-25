В селе Волосское Деражнянского района Хмельницкой области между железнодорожными путями нашли тело ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Известно, что погибшим оказался 11-летний киевлянин, который в поезде "Рахов - Киев" возвращался домой с отдыха. В настоящее время полицейские продолжают работу на месте, опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Черниговская" обнаружили бездыханное тело мужчины.