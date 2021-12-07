Байден проведет переговоры с Зеленским после встречи с Путиным – МИД [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры после беседы американского лидера с главой России Владимиром Путиным.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова".
"После разговора Байдена с Путиным мы узнаем, о чем шла речь. То есть, будут контакты на высоком и наивысшем уровне", – сказал Кулеба.
В то же время Кулеба считает, что какого-то прорыва от видеоконференции между президентами США и России не следует ожидать.
"Думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение и логику дальнейших действий. Затем будут работать разные команды над тем, как будет развиваться ситуация", – высказал он свое мнение.
Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".
по теме
Україна - у фокусі світової дипломатії. Після того як світові медіа опублікували дані розвідки про намір Росії атакувати нашу країну з чотирьох фронтів, ця загроза стала ключовою темою в інтерв'ю американських політиків і представників НАТО.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря
В пятницу, 3 декабря, помощник президента России Юрий Ушаков озвучил возможные темы, которые обсудят президенты России Владимир Путин и США Джо Байден в ходе онлайн-переговоров
Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. Він виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.
Небезпека на східному фланзі, тероризм, міграційна криза й неспокійні Балкани. Старі й нові безпекові загрози - на порядку денному саміту НАТО у Ризі.