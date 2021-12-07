Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры после беседы американского лидера с главой России Владимиром Путиным.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова".

"После разговора Байдена с Путиным мы узнаем, о чем шла речь. То есть, будут контакты на высоком и наивысшем уровне", – сказал Кулеба.

В то же время Кулеба считает, что какого-то прорыва от видеоконференции между президентами США и России не следует ожидать.

"Думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение и логику дальнейших действий. Затем будут работать разные команды над тем, как будет развиваться ситуация", – высказал он свое мнение.

Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".