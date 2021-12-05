Байден и Путин согласовали дату видеозвонка [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут видеозвонок 7 декабря. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Лидеры обсудят ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США в связи с военной активностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что разговор по видеосвязи состоится вечером 7 декабря. Главы государств сами решат, сколько им необходимо говорить. Владимир Путин и Джозеф Байден встречались лично лишь один раз - на саммите в Женеве в июне 2021 года.
Разведка США считает, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных. Об этом пишет западная пресса.
Половина войск уже размещена возле границы с Украиной. Россия якобы планирует переброску ста батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой. По данным CBS, вероятность вторжения растет по мере наступления холодов.
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