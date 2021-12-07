В Украине за прошлые сутки, 6 декабря, зафиксировано 8 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 716, медработников - 200). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



188 758 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизированы - 115 661 человек.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 1 349 человек;

летальных случаев - 467;

выздоровели - 22 878 человек.

За все время пандемии в Украине:



заболели – 3 510 610 человек;

выздоровели – 3 082 619 человек;

летальных исходов – 88 986;

проведено ПЦР-тестирований – 16 119 721.

С начала вакцинальной кампании привито 13 826 163 человека, из них получили первую дозу – 13 826 161 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек. В общей сложности проведено 25 747 899 прививок.

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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

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