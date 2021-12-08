Группа археологов из Испании обнаружила в египетском регионе Минья древние гробницы с мумиями. Об этом сообщает Egypt Independent.

По словам специалистов, эта династия существовала в 685–525 годах до нашей эры. Помимо этого археологи нашли останки двух неизвестных людей с языками, которые были сделаны из золота.

Отмечается, что останки с золотыми языками были найдены в гробнице, сделанной из известняка. Ее закрывала крышка в форме женщины. Известно, что исследователи установили, что гробница ранее была кем-то вскрыта.

Читайте также, Министерство по делам древностей Египта совместно с Министерством связи и информационных технологий создали 3D-туры древними гробницами. Все желающие могут увидеть и другие культурные и исторические достопримечательности: катакомбы Ком эль-Шукафа, некрополь Бени-Хасан и мечеть султана Баркук.

Кроме того, в Египте, в провинции Минья, обнаружили древние гробницы. Ученые утверждают, что гробницы принадлежали верховным жрецам Джехути - бога Луны, мудрости и знаний, также гробницы были предназначены для упокоения высших сановников.

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