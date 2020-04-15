В Египте запустили онлайн-туры по гробницам фараонов [ Редактировать ]
Министерство по делам древностей Египта совместно с Министерством связи и информационных технологий создали 3D-туры древними гробницами. Об этом говорится в сообщении на официальной странице министерства в Facebook.
Отмечается, что для посещения онлайн доступны знаменитая гробница фараонов Рамсеса V, Рамзеса VI, гробница царицы Мересанх III и гробница Мэнни.
Кроме, того все желающие могут увидеть и другие культурные и исторические достопримечательности: катакомбы Ком эль-Шукафа, некрополь Бени-Хасан и мечеть султана Баркук.
Онлайн-туры доступны по ссылке.
В виртуальном туре можно свободно перемещаться внутри сооружения.
Ранее мы писали о том, что природные парки Европы запустили онлайн-трансляции.
по теме
"Медсестры сидят просто во дворе": жительница Донбасса рассказала о больнице в жилом доме
В понедельник, 13 апреля, в редакцию "Подробностей" обратилась жительница Донецкой области
Мужчина "клонировал" себя, чтобы не присутствовать на скучных видеоконференциях (видео)
Мужчина виртуально клонировал себя, чтобы не тратить время на скучные видеоконференции
Школа-2020: как подать документы на зачисление в первый класс в условиях пандемии коронавируса
Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять основатель заведения общего среднего образования
В Николаевской области зафиксировали первые случаи коронавируса
Коронавирус обнаружили у двоих человек, которые вернулись из Польши
На карантине: появился сервис, благодаря которому можно подстричься по видеосвязи
Сервис дает возможность пользователям привести свои волосы в порядок во время самоизоляции, а парикмахерам - подзаработать