В Египте запустили онлайн-туры по гробницам фараонов/ Фото: buk-journal.ru

Министерство по делам древностей Египта совместно с Министерством связи и информационных технологий создали 3D-туры древними гробницами. Об этом говорится в сообщении на официальной странице министерства в Facebook.

Отмечается, что для посещения онлайн доступны знаменитая гробница фараонов Рамсеса V, Рамзеса VI, гробница царицы Мересанх III и гробница Мэнни.

Кроме, того все желающие могут увидеть и другие культурные и исторические достопримечательности: катакомбы Ком эль-Шукафа, некрополь Бени-Хасан и мечеть султана Баркук.

Онлайн-туры доступны по ссылке.

В виртуальном туре можно свободно перемещаться внутри сооружения.

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