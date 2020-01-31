В Египте нашли гробницы верховных жрецов [ Редактировать ]
В Египтте, в провинции Минья, обнаружили древние гробницы. Это первая в 2020 году важная находка, сообщает Ahram Online.
Всего было обнаружено 16 гробниц, в которых находилось 20 саркофагов.
Ученые утверждают, что гробницы принадлежали верховным жрецам Джехути - бога Луны, мудрости и знаний. Также гробницы были предназначены для упокоения высших сановников.
На некоторых саркофагах имеются иероглифы, указаны имена и титулы их владельцев.
При раскопках специалисты обнаружили и около 10 тысяч погребальных статуэток ушабти и погребальных масок, около 700 амулетов, например, священных скарабеев, сделанных из чистого золота.
Удалось найти и ритуальные сосуды, в которых древние египтяне хранили внутренности своих мумифицированных покойников.
Ранее мы писали о том, что древнеегипетская мумия заговорила.
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