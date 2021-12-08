В небе над российским курортным городом Сочи пролетел и взорвался крупный метеорит, который подсветил вечернее небо и черноморское побережье. Болид заметили 7 декабря около 20:00 в Лазаревском районе.

Очевидцы сняли видео падения и момента взрыва, и опубликовали в сети.

Также его было видно и в других районах города и ближних поселках.

На видео можно увидеть, что космический объект взялся будто ниоткуда, взорвался и мгновенно погас.

Так происходит, когда метеор на огромной скорости сталкивается с атмосферой планеты.

Метеоры, в отличие от метеоритов, до Земли не долетают и сгорают в ее атмосфере. Когда метеороид входит в атмосферу, он становится метеором. Все, что не сгорает и падает, называется метеоритом. Именно метеоры называют "падающими звездами".

Читайте также, во время осеннего равноденствия, когда на Земле будет поровну 12 часов дневного света и 12 часов ночи, в этот момент с нашей планетой сблизится крупный астероид. Сближение произойдет на скорости 33 800 км/ч, что примерно в 27 раз превышает скорость звука.

Кроме того, в NASA заявили о том, что астероид 2015 KJ19 приблизится к Земле на минимальное расстояние в 5,8 миллиона километров. Космическая глыба движется в сторону планеты со скоростью 34,4 км в секунду или 123 000 км в час.

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